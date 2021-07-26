В Ивантеевском районе сельчанин умер по пути на работу

Тело мужчины найдено в поле
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Вблизи грунтовой дороги в Ивантеевском районе Саратовской области днем 25 июля было обнаружено тело мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, страшную находку сделали жители села Раевка. Труп лежал в поле, примерно в 10 метрах от дороги.
На место выезжали следователи СК. Родственники опознали погибшего — это оказался 40-летний мужчина из поселка Знаменский. Выяснилось, что еще 8 июля он отправился в село Раевка, где трудился, но пропал без вести. После этого мужчина был объявлен в розыск полицией.
Назначена экспертиза для установления точной причины смерти человека.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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