В Мирном переулке Саратова на месте снесенных ларьков установят сквер

В Мирном переулке на месте снесённых ларьков появится сквер. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев. Здесь уже устроен автополив, заменены водопроводные коммуникации, подготовлены сети уличного освещения, идут работы по укладке плитки. Площадь мощения составит 1660 кв.м., а зелёных насаждений - 1800 кв.м. До 1 сентября работы будут выполнены. Сквер в Мирном переулке «замкнёт» все территории, входящие в большое пешеходное кольцо, создание которого инициировал председатель ГД Вячеслав Володин.

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