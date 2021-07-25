Пенсионер на ВАЗе уснул и устроил аварию на саратовской трассе

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 июля, в 16:15 в Саратовском районе произошла авария. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

На 287 километре трассы, соединяющей Сызрань и Волгоград, 66-летний водитель ВАЗ-21093 уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей навстречу "Нивой".

За рулем этого авто был 70-летний мужчина.

Младшего из шоферов в итоге госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.