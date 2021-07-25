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Происшествия25 июля 2021 14:26

Пенсионер на ВАЗе уснул и устроил аварию на саратовской трассе

Мужчину госпитализировали
Дарья Вострикова
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Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 24 июля, в 16:15 в Саратовском районе произошла авария. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

На 287 километре трассы, соединяющей Сызрань и Волгоград, 66-летний водитель ВАЗ-21093 уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей навстречу "Нивой".

За рулем этого авто был 70-летний мужчина.

Младшего из шоферов в итоге госпитализировали.

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