Пенсионер на ВАЗе уснул и устроил аварию на саратовской трассе

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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 24 июля, в 16:15 в Саратовском районе произошла авария. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.
На 287 километре трассы, соединяющей Сызрань и Волгоград, 66-летний водитель ВАЗ-21093 уснул за рулем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей навстречу "Нивой".
За рулем этого авто был 70-летний мужчина.
Младшего из шоферов в итоге госпитализировали.
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