Зарегистрировано 243 новых случая коронавируса в Саратовской области

На утро 25 июля в Саратовской области зарегистрировано 243 новых случая коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба региона.

Общее число заболевших новой инфекцией в регионе составляет 71 568 человек, выздоровели с начала эпидемии 66 935, за сутки 201.

Основная масса новых случаев приходится на Саратов - 97, Энгельсский район - 42, Балаковский - 26.

Больше всего заболевших старше 60 лет - 91, в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет - 42, а также от 40 до 49 лет - 31.

С пневмонией 105 человек, признаками ОРВИ -137, бессимптомным течением болезни - 1.

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