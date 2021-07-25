День в Саратовской области будет теплым и ясным

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 25 июля.

В регионе облачность переменная. Осадков не ожидается. Ветер веет с Севера со скоростью от трёх до восьми метров в секунду, местами порывы – до 13 м/с. Термометры в течение дня покажут от 22 до 27 градусов тепла, в Левобережье местами – до +32°С.

К ночи ветер скорректирует направление на северо-западное. Температура будет изменяться в диапазоне от 13 до 18 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +16°С. К 10 утра температура поднимется до +22°С, а днём будет до +25°С. Ночью обещают +16°С. Ветер северный, северо-восточный – 2-3 метра в секунду, порывы – до 6 м/с. Ясно.

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