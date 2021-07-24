От Саратова до Соколового пустят общественный транспорт

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил саратовский поселок Соколовый. Подробности сообщили сторонники политика в своём Telegram-канале.

Уточняется, что сейчас в Соколовом строят открытый спорткомплекс, о котором ранее просили местные жители.

Володин обратил внимание местных властей на необходимость пуска общественного транспорта от Саратова до поселка и благоустройства. Депутат призвал «подтянуть» Соколовый до уровня Ленинского района и поручил отчитаться о необходимом километраже тротуаров.

Спикер уточнил, что в первую очередь необходимо продумать возможность проведения в поселок экологических видов транспорта – скоростных трамваев и троллейбусов.

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