Панков добьется доступа к пляжу для жителей Елшанки

Депутат ГД Николай Панков на прошлой неделе посетил село Елшанка Воскресенского района Саратовской области. Об этом политик пишет в своём Instagram.
Панков обсудил с местными жителями насущные проблемы: транспорт и пляж. Депутат рассказал, что в рамках федеральной программы отремонтировали мост через реку. Теперь в Елшанку могут приезжать пассажирские автобусы.
- То есть, в Елшанку смогут заезжать автобусы, следующие до Вольска и Балаково. Сейчас людям приходится ждать прямого автобуса «Саратов – Елшанка» или идти пешком около километра от поворота с трассы. Скорректированный маршрут будет удобен и для жителей соседнего села – Усовки, - пишет народный избранник, уточнив, что на уточнение деталей маршрутов с областным Минтрансом уйдет примерно месяц.
Панков также обозначил, что доступ к местному пляжу должен быть бесплатным:
- Может, и неплохо, если арендатор оказывает дополнительную услугу, предоставляя шезлонги, душ и так далее. Но доступ к воде должен быть бесплатным, а сам пляж – безопасным и благоустроенным. Нужна и возможность бесплатной парковки для автомобилей. Многим трудно дойти сюда пешком, особенно по жаре.
Панков заявил, что в следующий раз встретится с местными жителями на пляже и проверит, есть ли доступ к воде.
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