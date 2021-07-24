Панков добьется доступа к пляжу для жителей Елшанки

Депутат ГД Николай Панков на прошлой неделе посетил село Елшанка Воскресенского района Саратовской области. Об этом политик пишет в своём Instagram.

Панков обсудил с местными жителями насущные проблемы: транспорт и пляж. Депутат рассказал, что в рамках федеральной программы отремонтировали мост через реку. Теперь в Елшанку могут приезжать пассажирские автобусы.

- То есть, в Елшанку смогут заезжать автобусы, следующие до Вольска и Балаково. Сейчас людям приходится ждать прямого автобуса «Саратов – Елшанка» или идти пешком около километра от поворота с трассы. Скорректированный маршрут будет удобен и для жителей соседнего села – Усовки, - пишет народный избранник, уточнив, что на уточнение деталей маршрутов с областным Минтрансом уйдет примерно месяц.

Панков также обозначил, что доступ к местному пляжу должен быть бесплатным:

- Может, и неплохо, если арендатор оказывает дополнительную услугу, предоставляя шезлонги, душ и так далее. Но доступ к воде должен быть бесплатным, а сам пляж – безопасным и благоустроенным. Нужна и возможность бесплатной парковки для автомобилей. Многим трудно дойти сюда пешком, особенно по жаре.

Панков заявил, что в следующий раз встретится с местными жителями на пляже и проверит, есть ли доступ к воде.

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