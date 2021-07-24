Саратовский суд вынес приговор четырем почти получившим 48 миллионов мошенникам

Сотрудники УФСБ Саратовской области задержали четырех мужчин, планировавших передать муниципальную недвижимость коммерческой организации. Уже вынесен приговор.

Установлено, что мошенники пытались получить от жителя области 48 млн. рублей. Их задержали во время передачи первого транша – шести миллионов.

Было возбуждено дело о мошенничестве:

- Приговором Кировского районного суда г. Саратова фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.З ст.З0, ч.4 ст.159 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 1 год каждому, - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

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