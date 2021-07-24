В Саратовскую область привлекут иностранных туристов

22 июля в саратовском Историческом парке «Россия – моя история» прошли: проектно-аналитическая сессия, презентация событийного музейного календаря и презентационная сессия региональных музеев.

На мероприятии статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова обратила внимание на перспективы «Южного Петровского туристического маршрута». Чиновница выразила надежду на то, что проект станет интересен не только жителям региона, но и иностранным туристам.

- Конкуренция регионов за туристические потоки растет. Мы готовы показать уникальные природные и архитектурные памятники, на месте рассказать о жизни и деятельности знаменитых людей, чья судьба связана с саратовским краем. Я не сомневаюсь - огромное количество людей сейчас думает, куда бы поехать после пандемии. Ожидается повышенный интерес к российским, и саратовским в частности, музеям со стороны туристов. Такие предпосылки есть. Но формировать этот интерес надо уже сейчас. Пока есть время, - сказала исполняющая обязанности регионального министра культуры Татьяна Астафьева.

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