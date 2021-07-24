Астафьева презентовала календарь музейных событий Саратовской области на 2022 год

22 июля исполняющая обязанности регионального министра культуры Татьяна Астафьева презентовала событийный музейный календарь Саратовской области. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В тот день в Историческом парке «Россия – моя история» прошли: проектно-аналитическая сессия, презентация событийного музейного календаря и презентационная сессия региональных музеев. В мероприятиях участвовали руководители ведущих федеральных и региональных музеев, специалисты по развитию территорий и эксперты туриндустрии.

Астафьева показала музейный событийный календарь на 2022 год. У каждого месяца – своя тематика.

- В Саратовской области подготовка музейных маршрутов идет на высоком творческом подъеме, с учетом нашей исторической самобытности и трендов сегодняшнего дня. Именно музейное наполнение делает туризм более основательным, многозадачным, востребованным. Саратовская область – без преувеличения музейный центр Поволжья. В цифрах это выглядит так: 27 государственных и муниципальных музеев, более 200 негосударственных музеев. Созданы порядка 20 частных и корпоративных музеев. И каждый год наш регион прирастает новыми музеями, - рассказала чиновница.

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