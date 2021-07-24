Саратовский фехтовальщик Лоханов проиграл на Олимпиаде корейцу

Сегодня, 24 июля, на Олимпийских играх в Токио саратовский фехтовальщик Константин Лоханов вышел на первый бой и проиграл.

Лоханов сражался с Ким Чжон Хван из Южной Кореи. Саратовец проиграл со счетом 11:15.

- В целом бой был, на мой взгляд, равный. Просто я допустил четыре ошибки, которые я успел осознать, а он допустил меньше ошибок, - рассказал Лоханов порталу sportbox.ru.

В дальнейшем фехтовальщик выйдет уже на командный турнир. 28 июля пройдет матч со сборной Германии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.