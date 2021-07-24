Из-за неосторожности незнакомца в Саратовской области сгорел большой деревянный дом

Сегодня ночью, 24 июля, в селе Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области произошел пожар.

В 00:11 сотрудники МЧС получили сигнал об огне в частном деревянном доме, сообщает пресс-служба ведомства. На место выслали два пожарных расчета.

Площадь пожара оценили в 90 квадратных метров. Предположительно, инцидент произошел из-за неосторожности неизвестного лица.

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