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Происшествия24 июля 2021 8:58

Из-за неосторожности незнакомца в Саратовской области сгорел большой деревянный дом

На место выезжали два пожарных расчета
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня ночью, 24 июля, в селе Старая Порубежка Пугачевского района Саратовской области произошел пожар.

В 00:11 сотрудники МЧС получили сигнал об огне в частном деревянном доме, сообщает пресс-служба ведомства. На место выслали два пожарных расчета.

Площадь пожара оценили в 90 квадратных метров. Предположительно, инцидент произошел из-за неосторожности неизвестного лица.

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