Володин озвучил проект создания образовательных детских лагерей

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил о старте нового проекта по созданию образовательных летних лагерей. Первые два он берется подготовить и профинансировать в рамках тех школ, где является попечителем – саратовский Предуниверсарий и школа "Феникс" в Смоленской области.

Видео об этом появилось в телеграм-канале "Володин.Саратов"

Один образовательный лагерь появится на Волге, в рабочем поселке Алексеевка Хвалынского района, а в Смоленской области - на Вазузе, в Сычевском районе появится образовательный лагерь для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей.

Володин отметил важность поддержки аналогичных проектов в дургих школах со стороны неравнодушных местных жителей, местных предпринимателей.