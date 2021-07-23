В Саратове на переходе сбили коляску с малышом

В поселке Солнечный вечером 23 июля сбили на переходе коляску с маленькой девочкой.

ДТП произошло в 19.05 на нерегулируемом переходе у дома № 29 по улице Тархова.

Как сообщили в городском УГИБДД, по предварительным данным, водитель LADA Priora нарушил правила проезда пешеходного перехода, на котором нет светофора, но есть знак и разметка, и сбил коляску, которую по переходу везли взрослые.

В коляске находилась девочка, которой исполнилось год и четыре месяца. В результате ДТП малышка была госпитализирована.