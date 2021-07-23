Российские эксперты по музеям на круглом столе в Саратове предложили расширять аудиторию за счет Tik-Tok

В Саратове прошли мероприятия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России»

Сегодня, 23 июля, в Государственном художественном музее имени А.Н. Радищева эксперты в рамках мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России», на круглом столе обсудили вопросы новых подходов к работе музеев в низкий сезон и тема музейной инклюзии.

Проект «Музейные маршруты России» в Саратове организован Министерством культуры Российской Федерации при поддержке Правительства Саратовской области.

В ходе общих обсуждений и после выступлений эксперты сошлись во мнении, что посетители музеев хотят в первую очередь комфорта. Музеи сегодня конкурируют с торговыми центрами в плане предложения по проведению досуга. Музеям необходимо активизироваться и подумать о своей работе в этом плане. Необходимо также помнить, что посетители музея изменились и с развитием новых технологий возникшие проблемы требуют современных решений.

- Задача музея работать не только для туристов, но главное, и для жителей, где расположен музей, - заявила Елизавета Лихачёва - российский искусствовед, директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

Музеям необходимо делиться опытом друг с другом: не обязательно придумывать велосипед, можно использовать актуальные методы и технологии в работе.

Галина Лемигова, заведующий редакционно-издательским отделом Государственного Исторического музея (ГИМ), в своем выступлении сделала акцент на том, что музеям необходимо развивать свои официальные страницы в социальных сетях, а также пробовать создавать контент в популярном Tik-Tok для новой аудитории.

- Важная государственная задача - сохранение культурного наследия и ознакомление населения с ним. При этом мы уделяем внимание нормативно-правовой базе и туристическим задачам.

Как сказала Карамзин: "Россия сильна провинциями". Стоит знать и интересоваться не только Москвой и Санкт-Петербургом. В единение - сила. Радует, что многие музеи с этим справляются, - отмечает Юрий Комлев, доктор культурологии, заслуженный работник культуры РФ, директор Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

По итогам прошедших в Саратове встреч и мероприятий в рамках проекта "Музейные маршруты" руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры поделились своим опытом и обсудили перспективы развития и взаимодействия между музеями и туроператорами.