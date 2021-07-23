На должность главы администрации Саратова могут избрать иностранца

Сегодняшний глава администрации Саратова Михаил Исаев - гражданин РФ Фото: Александр Уриевский

Гордума на заседании 23 июля изменила порядок проведения конкурса на должность главы администрации Саратова.

Согласно федеральному законодательству, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Таким образом право на участие в конкурсе и возможность стать главой администрации Саратова получают граждане государств, с которыми Российской Федерацией заключены соответствующие международные договоры.