Под Саратовом дачник ушел на рыбалку и не вернулся

Ориентировку разместили в группе «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своем сообществе в соцсети ориентировку на пропавшего Алексея Михайлова.

64-летний мужчина 21 июля ушел на рыбалку в СНТ «Кедр» в Широком Буераке. С тех пор его никто не видел.

Поисковики сообщили его приметы: рост 158 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза зелено-карие. Был одет в синий рабочий костюм, светлую рубашку с длинным рукавом и черные резиновые сапоги.

Если вы где-то видели Алексея, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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