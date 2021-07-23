На санитарную чистоту выборов в Саратовской области потратят 5,4 млн рублей

В облизбиркоме прошло очередное заседание накануне выборов в сентябре Фото: Александр Уриевский

На предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года, на один избирательный участок в Саратовской области выделят 3045 рублей на мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Средства из федерального бюджета пойдут через территориальные избирательные комиссии. Об этом сегодня, 23 июля, заявили на заседании областного избиркома.

На регион вцелом на 1813 участках потратят на маски, санитайзеры и перчатки чуть больше 5,4 млн рублей.