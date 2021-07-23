Саратовцев ждут на ярмарках выходного дня

Завтра, 24 июля, жителей Саратова ждут на сельхозхозяйственных ярмарках.

Приобрести товары от местных производителей можно на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).

Работать ярмарки будут с 8 утра до 4 часов дня.

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