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Происшествия23 июля 2021 16:00

Полицейский в Марксе нырнул в Волгу и спас тонувшую женщину

Лейтенант полиции Юрий Ступников патрулировал территорию неподалеку
Источник:kp.ru
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В Саратовской области участковый уполномоченный полиции спас женщину, тонущую в реке

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Марксовскому району Саратовской области лейтенант полиции Юрий Ступников спас женщину, которая едва не утонула, купаясь в Волге.

Жещина находилась в воде, приблизительно в 15-20 метрах от берега. Она начала звать на помощь. Полицейские, которые патрулировали территорию, услышали крики утопавшей.

Участковый на бегу сорвал форму, бросил ее напарнику и бросился в реку. Подхватив обессилившую женщину под плечо полицейский «отбуксировал» ее на берег. Добравшись до места, где уже можно встать на дно, женщина отойдя от кашля, после того, как едва не захлебнулась, расплакалась и поблагодарила спасителя.

Место, где едва не произошла трагедия, не является официальным пляжем и для купания не предназначено.

Напомним, на пляже в Саратове сегодня, 23 июля, спасатели помогли тонущему мужчине.