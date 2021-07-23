Ограничения по коронавирусу в Саратовской области продлили до 7 августа

Ресторанам снова запретили работать по ночам Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу. Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В связи с предписанием главного санитарного врача меры продлили до 7 августа включительно.

Текст документа опубликовал в своём Telegram-канале Роман Бусаргин

Текст документа опубликовал в своём Telegram-канале Роман Бусаргин

- Запрещена работа предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений предприятия общепита, доставки заказов, а также на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе. Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных заведениях и других предприятиях общепита, - говорится в тексте документа.

Также запрещаются прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях, бронирование мест для участия в различных мероприятиях. Это не распространяется на организации отдыха и оздоровления детей.

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