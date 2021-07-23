Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 июля 2021 14:57

За взятку задержан управляющий недвижимостью саратовского полиграфкомбината

Ведется расследование
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На полиграфкомбинате вновь задержали сотрудника за взятку

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Саратовской области занялись делом о получении должностным лицом крупной взятки. Подозреваемый – управляющий недвижимым имуществом акционерного общества.

По данным следствия, в период с сентября 2019 года по июнь 2021-го подозреваемый получил от директора некой коммерческой организации частями взятку в 439 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за предоставление в пользование помещения комбината без договора аренды.

Преступника вычислили сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

По данным «КП-Саратов», речь идет о саратовском полиграфкомбинате.

Напомним, полиграфкомбинат уже не в первый раз становится объектом интереса правоохранителей. Так, ранее в отношении замдиректора полиграфкомбината уже было возбуждено два уголовных дела о взятках в крупном и особо крупном размере. Сумма превысила восемь миллионов рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.