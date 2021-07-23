За взятку задержан управляющий недвижимостью саратовского полиграфкомбината

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Саратовской области занялись делом о получении должностным лицом крупной взятки. Подозреваемый – управляющий недвижимым имуществом акционерного общества.

По данным следствия, в период с сентября 2019 года по июнь 2021-го подозреваемый получил от директора некой коммерческой организации частями взятку в 439 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за предоставление в пользование помещения комбината без договора аренды.

Преступника вычислили сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД по Саратовской области.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

По данным «КП-Саратов», речь идет о саратовском полиграфкомбинате.

Напомним, полиграфкомбинат уже не в первый раз становится объектом интереса правоохранителей. Так, ранее в отношении замдиректора полиграфкомбината уже было возбуждено два уголовных дела о взятках в крупном и особо крупном размере. Сумма превысила восемь миллионов рублей.

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