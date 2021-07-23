Спасатели помогли выбраться из воды мужчине на новом саратовском пляже

Фото саратовской мэрии

Сегодня, 23 июля, на новом пляже в Саратове спасатели помогли тонущему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Саратовца вытащили из воды в районе спуска с Шелковичной. Ему оказали первую помощь и отвезли в первую горбольницу.

- Напомним, на пляже дежурят спасатели, которые следят за порядком и всегда готовы оказать первую медицинскую помощь, - говорится в сообщении мэрии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.