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Происшествия23 июля 2021 13:20

Спасатели помогли выбраться из воды мужчине на новом саратовском пляже

Саратовца отвезли в больницу
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото саратовской мэрии

Фото саратовской мэрии

Сегодня, 23 июля, на новом пляже в Саратове спасатели помогли тонущему мужчине. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Саратовца вытащили из воды в районе спуска с Шелковичной. Ему оказали первую помощь и отвезли в первую горбольницу.

- Напомним, на пляже дежурят спасатели, которые следят за порядком и всегда готовы оказать первую медицинскую помощь, - говорится в сообщении мэрии.

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