На тротуары в Балаково поступят дополнительные средства

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За счет дополнительных средств на ремонт тротуаров в Балаково, до конца года получится сделать подзоды к половине объектов соцсферы всего города. Об этом в своем телеграм-канале "Пара слов" сообщил депутат ГД Николай Панков.

- На ремонт тротуаров в Балаково поступят дополнительные средства. Это позволит в текущем году привести в порядок подходы более чем к половине объектов соцсферы города. К школам, поликлиникам, детским садам, спорткомплексам и другим объектам, важным для людей. А на будущий год решим данную задачу полностью, в рамках программы, которую реализуем с жителями.

Активность людей помогла составить перечень адресов для ремонта и контролировать ход работ. Вчера в Балаково вместе посмотрели несколько участков тротуаров. И напомнили подрядчикам о необходимости соблюдать технологию и график. Работы будут приниматься и оплачиваться только после того, как качество подтвердят эксперты, - написал Панков.