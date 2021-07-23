Снесенную аварийную детскую площадку в Саратове заменят к весне следующего года

Фото сделал корреспондент «КП-Саратов»

В Ленинском районе Саратова снесли аварийную детскую площадку. Она была расположена возле ТЦ «ТАУ Галерея».

- Оборудование установленное на детской площадке, расположенной на территории зелёной зоны между зданием ТК «Рынок» и проспектом 50 лет Октября , находится в аварийном состоянии, ремонту не подлежит, в связи чем производится демонтаж. Работы проводит ТЦ Поволжье, ими же и запланирована установка нового детского игрового комплекса, - сообщили в пре--службе городской администрации.

Установить новую площадку обещают весной 2022 года.

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