Цифровую трансформацию Саратовской области презентуют к сентябрю

Стратегию цифровой трансформации Саратовской области представит к сентябрю региональное министерство цифрового развития и связи. Программа уже разработана и сейчас корректируется с учетом замечаний профильных ведомств. Об этом "КП-Саратов" рассказали в Минцифры региона.

Планируется, что граждане будут иметь возможность проводить собрания собственников жилья онлайн, заказывать медсправки по интернету, получать соцподдержку автоматически в беззаявительном порядке, пользоваться ресурсом, который будет содержать 100% базового контента общего образования и т. д.

В программу вошли 26 проектов, предназначенные чтобы перевести в электронный вид максимум услуг, повысить эффективность функционирования различных отраслей.

Цифровая трансформация коснется в первую очередь таких направлений, как здравоохранение, образование, госуправление, транспорт и логистика, развитие городской среды, соцобслуживание.