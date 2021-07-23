Саратов принял в свой состав Михайловское, Соколовское, Краснооктябрьское МО

Три сельских муниципальных образования - Михайловское, Соколовское, Краснооктябрьское были присоединены к Саратову. Решение об этом было принято сегодня, 23 июля, на заседании городской думы.

Теперь законодательную инициативу о присоединении внесут в областную думу, которая утвердит этот факт окончательно.

Напомним, ранее в состав Саратова вошли Красный Текстильщик, Синеньское, Багаевское и Рыбушанское МО. До конца года их судьбу могут повторить Вольновское, Дубковское, Расковское МО и Усть-Курдюм. Таким образом практически весь Саратовский раон вольется в в город Саратов в статусе сельских поселений.