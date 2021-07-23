Цветайло: выходные в Саратовской области будут комфортными, жара вернется в августе

Замначальника гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о погоде на предстоящие выходные.

- В выходные дни нас ждет антициклональный характер погоды, поскольку над нашим регионом сформировался антициклон, он продолжает усиливаться, давление растет, он расширяется по площади, поэтому ожидается переменная небольшая облачность, без осадков, ветер северной четверти – 3-8 метров в секунду, порывы днём – 10-12 м/с, - поделилась синоптик.

Температурный фон в выходные дни обещают однородный. Ночью – 13-18, в пониженных формах рельефа – 10-12, днем – 23-28. В начале следующей недели, понедельник-вторник, постепенно температура начнет повышаться – днем 24-29, 25-30. Ночью – 14-19, 15-20.

- В связи с тем, что выпали хорошие осадки, умеренные и сильные, в большинстве районов области снята пожарная опасность. В предстоящие дни она будет вновь накапливаться, потому что осадков не ожидается, соответственно температурный режим более комфортный и близкий к климатической норме. Пусть постепенно, но пожарная опасность будет накапливаться. В заволжских районах она сохранилась, местами чрезвычайная. В этих районах будет только усиливаться, - предупредила Цветайло.

Температура воды в Волге на сегодняшнее утро – 26 градусов ровно.

В Саратове ночью обещают 15-17, днем: 24-26 – завтра, 25-27 – в воскресенье. В последующие дни: 26-28, 27-29.

- Температурный фон понизился, стал более комфортным, но лето ещё не закончилось. Месяц август, который, по расчетам Росгидромета, ожидается выше климатической нормы по температуре. Это говорит о том, что у нас будут периоды в течение августа жаркой и аномально жаркой погоды, то есть будут чередоваться периоды комфортной погоды и жаркой. Лето продолжается, со всеми вытекающими последствиями. То есть и пожарная опасность выйдет на повестку дня. Всё повторится и возобновится, - резюмировала синоптик.

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