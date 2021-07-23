Под Анапой кроссовер сбил пожилого саратовца с маленькой девочкой

Сегодня, 23 июля, в селе Сукко под Анапой кроссовер сбил шесть человек, двое из которых оказались саратовцами. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, 66-летний водитель Toyota RAV4 заснул за рулем и выехал на тротуар. Сам водитель вину признает, но отрицает, что уснул. Мужчина говорит, что потерял сознание.
- В результате выезда автомобиля на тротуар пострадали шесть человек: три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем, - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.
Пострадавшими оказались два саратовца – 68-летний мужчина и 9-летняя девочка. Также машина сбила четверых жителей Владимирской области, среди которых двое детей.
Пешеходы находятся в состоянии средней степени тяжести. Ими занимаются медики.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.