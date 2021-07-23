Под Анапой кроссовер сбил пожилого саратовца с маленькой девочкой

Сегодня, 23 июля, в селе Сукко под Анапой кроссовер сбил шесть человек, двое из которых оказались саратовцами. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, 66-летний водитель Toyota RAV4 заснул за рулем и выехал на тротуар. Сам водитель вину признает, но отрицает, что уснул. Мужчина говорит, что потерял сознание.

- В результате выезда автомобиля на тротуар пострадали шесть человек: три взрослых и три ребенка. Предварительная причина - водитель кроссовера заснул за рулем, - говорится в сообщении прокуратуры Краснодарского края.

Пострадавшими оказались два саратовца – 68-летний мужчина и 9-летняя девочка. Также машина сбила четверых жителей Владимирской области, среди которых двое детей.

Пешеходы находятся в состоянии средней степени тяжести. Ими занимаются медики.

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