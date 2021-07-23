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Экономика23 июля 2021 10:12

Роман Бусаргин пояснил суть законопроекта о «новом налоге» для бизнеса

Речь идет об отмене преференций
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Роман Бусаргин

Роман Бусаргин

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин пояснил тонкости «нового налога» на имущество. Напомним, чуть больше недели назад законопроект внес на рассмотрение губернатор Валерий Радаев.

В своём Telegram-канале Бусаргин пишет, что информация о том, что рассматриваемый законопроект коснется только малого и среднего бизнеса, ошибочна. Также чиновник отметил, что речь идет не о новом налоге, а об отмене преференций, которые раньше регион мог себе позволить.

- Соответствующие положения были внесены в региональный закон о налоге на имущество организаций в 2015 году, тогда же были установлены исключения по площади для торговых центров и нежилых помещений в размере до 1000 и 200 кв.м. соответственно. Бизнесу был предоставлен шестилетний льготный период по данному виду налога, пояснил Бусаргин.

Глава правительства пишет, что вопрос изучался долго и всесторонне:

- Снятие ограничений по площади позволит исключить возможность злоупотреблений, когда происходит искусственное дробление крупных помещений на более мелкие по площади с целью уклонения от налогов... Потенциально попасть под налогообложение от кадастровой стоимости могут порядка 13 тысяч объектов. И самое интересное, что из них только порядка трех тысяч объектов числятся за юридическими лицами. В их числе банки, страховые и микрофинансовые компании, сетевой ритейл, - рассказал чиновник.

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