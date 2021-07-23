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Общество23 июля 2021 8:54

Трамваи «тройка» встали из-за обрыва оттяжки

Прервано движение в сторону шестой Дачной
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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В Ленинском районе встали трамваи «тройка»

В Ленинском районе встали трамваи «тройка»

В Ленинском районе Саратова встали трамваи маршрута №3.

Это связано с обрывом оттяжки кронштейнов. Трамвай встал в 9:30 между остановками «Первая дачная» и «Вишневая».

На данный момент движение в сторону шестой Дачной прервано. В сторону Мирного переулка трамваи продолжают идти.

UPD: движение восстановлено.

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