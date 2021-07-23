Трамваи «тройка» встали из-за обрыва оттяжки

В Ленинском районе встали трамваи «тройка»
В Ленинском районе Саратова встали трамваи маршрута №3.
Это связано с обрывом оттяжки кронштейнов. Трамвай встал в 9:30 между остановками «Первая дачная» и «Вишневая».
На данный момент движение в сторону шестой Дачной прервано. В сторону Мирного переулка трамваи продолжают идти.
UPD: движение восстановлено.
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