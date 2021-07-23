Мэрия: На маршруты Саратова выходят трамваи с высокой степенью износа

Задымлдения и пожары в трамваях в Саратове уже вошли в приывычные события Фото: Ольга Симонова

Дымящие трамваи на маршрутах в Саратове в городской администрации объяснили «высокой степенью износа».

Напомним, 21 июля саратовцы стали свидетелями неоднократных поломок вагона на маршруте № 11, а в завершении всех бед вагон задымился, и кондуктору пришлось воспользоваться огнетушителем.

- Высокая степень износа трамваев обуславливает возникновение неисправностей при работе на маршрутах города. Неполадки устраняются профильными службами предприятия в оперативном режиме. Так, в 16.09 на пути трамвайных маршрутов № 9,10 у вагона произошло повреждение пантографа. Движение восстановлено в 16.55.

В 19.28 на маршруте № 11 произошло задымление в салоне трамвая. Движение восстановлено в 20.00, - говорится в сообщении городской администрации.

Там подчеркнули, что трамвай продолжал движение, потому что "согласно Правилам технической эксплуатации трамвая, при возникновении неисправности вагон продолжает движение (при наличии возможности) до ближайшей остановки".

Пожары трамваев в Саратове - обычное дело. Мэр даже требовал разобраться с этим и найти причину. Похоже, теперь она найдена.

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