246 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области за сутки

246 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области за минувшие сутки. Всего на 23 июля в регионе зарегистрированы 71 080 случаев заболевания.
С начала пандемии выписали 66 525 человек, за сутки – 214.
В Саратове нашли 104 новых случая, в Энгельсском районе – 38, а в Балаковском – 20.
Среди заболевших шесть детей до 14 лет, два подростка 15-17-ти и 87 человек старше 60 лет.
Пневмонию выявили у 95 пациентов, бессимптомно переносят заболевание пять саратовцев.
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