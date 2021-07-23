Жителей Заводского во время урагана затопило через проломленную накануне крышу

Фото из соцсети

В одном из сообществ Саратова в соцсети горожанка Арина Иванова пожаловалась на игнорирование упавшего в Заводском районе дерева.

Фото из соцсети

Девушка пишет, что днём 21 июля, ещё до урагана, на двухэтажный дом на Миллеровской, 43 упал тополь. Арина уточняет, что жильцам пообещали приехать на следующий день в 9 утра и спилить дерево.

- Крыша проломлена, после вчерашнего ливня затопило жильцов верхнего этажа. До сих пор никого нет, дерево так и лежит на крыше дома и на трубе отопления, - пишет жительница Саратова.

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