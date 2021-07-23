Зампред Соловьев подвел итоги устранения последствий урагана 22 июля

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Зампред правительства Саратовской области Александр Соловьев спустя сутки после сильного шторма, прошедшего в ночь на 22 июля, подвел итоги работы по устранению последствий удара стихии.

От шторма пострадали в основном правобережные районы Саратовской области.

В Турковском районе в 19:30 был зафиксирован штормовой ветер. Погибших и пострадавших нет. Всего пострадало 14 районов области. О наиболее серьезных последствиях Соловьев рассказал в своем Инстгарм.

В Турках повреждены крыши зданий администрации, кинотеатра «Космос», двух магазинов. Оборваны линии электропередачи в селе Каменка, нарушено электроснабжение в 560 жилых домах района. Также произошел обрыв газопровода в селе Каменка и в Турках - на газораспределительный узел упало дерево. Еще одно упавшее дерево в Турках повредило крышу детского сада №3. В Вольском районе с часа ночи до семи часов утра было массовое отключение электроэнергии в селах Барановка, Куриловка, Шировка, Елховка, Черкасское. Экстренные работы провели сотрудники Вольской РЭС. В селе Барановка сорвало крышу с дома, в котором никто не проживает.В Ртищевском районе было временно нарушено электроснабжение в 750 жилых домах в четырёх сёлах. В городе Ртищево на ул. Левице ветка дерева упала на машину, повреждено лобовое стекло и боковое зеркало. В Самойловском районе было нарушено электроснабжение в 3150 жилых домах в 13 населенных пунктах. В Калининском районе также временно отсутствовало электроснабжение в 390 жилых домах в 3 сёлах. Повреждена кровля школы в селе Казачка и спортзала школы в селе Степное. Также был поврежден газопровод. В Аткарском районе временно не было электричества в 1406 жилых домах в двух сёлах. В Балашовском районе - в 2896 жилых домах одного посёлка. В Петровском районе без электричества оставались 3248 жилых домах в одном населенном пункте.

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По словам Соловьева, электроснабжение и газоснабжение всех населенных пунктов удалось восстановить в течение нескольких часов.

Сейчас в районах проходит подсчёт затрат на восстановление социальных объектов и помощи пострадавшим жителям.

Соловьев заметил, что при подготовке всех соответствующих документов будет оказана помощь Правительства области.