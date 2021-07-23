В Саратове разыскивают рыжего жителя Тлюстенхабля

Ориентировку разместили в группе «Лиза Алерт»

В Саратовской области разыскивают жителя республики Адыгея. Ориентировку разместили в своем сообществе в соцсети волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

35-летний Денис Сурин 15 июля вышел из дома в поселке городского типа Тлюстенхабль Теучежского района и не вернулся. Поисковики сообщили приметы мужчины: рост: 170 сантиметров, худощавого телесложения, рыжие волосы, голубые глаза.

Если вы где-то видели Дениса, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.