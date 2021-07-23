Бывший боксер до смерти забил собутыльника в Марксе

Бывший боксер нанес противнику слишком сильные удары Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области взят под стражу 34-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении человеку тяжелых травм, ставших причиной смерти.

По версии следствия, в ночь на 18 июля он гостил у приятеля в доме на проспекте Строителей в Марксе. К их застолью присоединился третий — 53-летний мужчина. Вскоре он поссорился с хозяином и бросился на него с кулаками.

Второй гость встал на защиту друга и избил оппонента. Однако он не учел, что ранее занимался боксом, поэтому его побои оказались слишком тяжелы. Эксперты установили, что причиной смерти стали тупая травма шеи перелом подъязычной кости и хряща гортани.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Расследование продолжается.

Обвиняемый признался и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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