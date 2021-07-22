Грузовик вновь застрял под «мостом глупости» в Саратове: образовалась большая пробка

Сегодня, 22 июля, во Фрунзенском районе Саратова очередной грузовик застрял под «мостом глупости».
Фото с места происшествия выложили в соцсеть. На снимке видно, как под железнодорожным мостом на Рабочей застряло грузовое авто.
На данный момент водитель спускает колеса. Движение в центр сильно затруднено.
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