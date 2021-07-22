Дома в трех районах Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 22 июля, в трех районах Саратова отключили холодную воду. Подробности сообщили в «КВС».

В ленинском районе для ремонта на Перспективной, 11 воду отключили в домах №№9а, 11, 13, 15 и 17, а также на Электронной, 7, 7а и Тархова, 20а.

В Волжском районе по заявке управляющей организации для работ на собственных коммуникациях по адресу Кузнечная, 2/12 ограничена подача холодной воды абонентам на Октябрьской – от Челюскинцев до Кузнечной, и на Кузнечной – от Октябрьской до Некрасова.

А в Октябрьском районе в связи с работами на Клочкова, 138 воду отключили в жилых домах на Саратовской, 2-й Поперечной, 2-м, 3-м и 4-м Саратовских проездах, а также в частном секторе: Саратовская, 1,2,3,4,5 Саратовские проезды, 2-я Поперечная, 3-й Комсомольский проезд, улица Диева, 136-170 и 121-155, 2-й Уральский проезд, 2-й Поперечный проезд.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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