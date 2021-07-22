Скончался экс-солист Саратовской филармонии Сергей Кочетов

Сергей Кочетов

Сегодня, 22 июля, на 32 году жизни скончался бывший солист Саратовской областной филармонии им А.Г. Шнитке Сергей Кочетов.

О смерти певца и музыканта сообщили «КП-Саратов» его друзья.

С ноября 2020 года Кочетов служил солистом ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации.

В 2015-2020 годах он выступал на концертных площадках России в качестве солиста-вокалиста Академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке, концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бэнд», эстрадно-джазового ансамбля «Манго-экспресс», ансамбля русских народных инструментов «Парафраз» и пр.

С 2018 по 2020 годы был приглашенным солистом Саратовского Губернского театра хоровой музыки.