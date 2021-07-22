По мостом в Алексеевском овраге нашли череп ростовчанина

Череп. найденный под мостом в Саратове

Жители Саратова вечером 21 июля в Алексеевском овраге под автодорожным мостом в сторону поселка Юбилейный нашли череп человека. О находке горожане сообщили в полицию.

На месте ЧП следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом обнаружены различные кости, а также элементы одежды и личные документы - паспорт и СНИЛС. Как уточнили в СУ СКР, анкетные данные владельца паспорта нечитаемые. Известно, что Страховое свидетельство выдано на имя жителя Ростовской области, 1954 года рождения.

По предварительным данным, человек. чьи останки нашли под саратовским мостом, скнчался около года назад.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека. Полученные сведения будут проверены по базе без вести пропавших лиц.