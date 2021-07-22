Саратовские ветеринары прооперировали двухмесячную косулю Пипи

Фото из Instagram Первой ветклиники

В Саратове прооперировали косулю. Об этом сообщает в своём Instagram расположенная возле Детского парка Первая ветклиника.

Уточняется, что у двухмесячной косули Пипи был перелом плечевой кости. Зверенышу провели остеосинтез.

Информации об обстоятельствах, при которых косуля получила травму, нет.

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