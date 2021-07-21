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Происшествия21 июля 2021 14:58

МЧС предупреждает: В Саратовской области ожидаются шквалы и град

При этом жара не отступает
Источник:kp.ru
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Саратовский Гидрометцентр а вслед за ним и региональное МЧС предупреждают, что в ближайшие 4-6 часов, в ближайшую ночь и днём 22 июля по Саратовской области ожидаются грозы, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. Местами ожидается сильный дождь (50 мм и более).

При этом в период по 23 июля в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температурный режим пока в рамках «жара» - ночью +17...+22°, днём +27...+32°, местами в Левобережье до +38°.