МЧС предупреждает: В Саратовской области ожидаются шквалы и град

Саратовский Гидрометцентр а вслед за ним и региональное МЧС предупреждают, что в ближайшие 4-6 часов, в ближайшую ночь и днём 22 июля по Саратовской области ожидаются грозы, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. Местами ожидается сильный дождь (50 мм и более).

При этом в период по 23 июля в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температурный режим пока в рамках «жара» - ночью +17...+22°, днём +27...+32°, местами в Левобережье до +38°.