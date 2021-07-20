Радаев пообещал провести прямую линию с населением уже на следующей неделе

Валерий Радаев

Губернатор Радаев заявил, что уже на следующей неделе проведет прямую линию с населением, по подобию прямой линии президента. Об этом он сказал на заседании кординационного совета по противодействию коронавирусу.

При этом Валерий Радаев заметил, что будет выходить на прямую линию в ежемесячном режиме.

- Как вы знаете, уважаемые коллеги, президент поручил всем региональным главам отрабатывать формат прямой линии. И делать это в регулярном режиме. Ежемесячно буду проводить такой диалог с жителями области. Первая прямая линия состоится уже на следующей неделе. Подготовка идет, - заявил губернатор.