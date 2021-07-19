Начальник службы безопасности похитил у своей компании два трактора

Полицейские в Саратове выявили мошенничество в сфере лизинга сельхозтехники.

По данным следствия, 39-летний начальник службы безопасности одной из саратовских компаний, занимающейся предоставлением в лизинг сельскохозяйственной техники, «увел» у своих работодателей два трактора.

- В июле 2019 года используя свое служебное положение, мужчина под видом выполнения поручения руководства, обманул сотрудников производственных баз, расположенных в Татищевском и Лысогорском районе Саратовской области. Фигурант предоставил им фиктивные акты приема – передачи двух тракторов, являющихся предметом лизинга, общей рыночной стоимостью 14 824 000 рублей. Затем обвиняемый незаконно передал имущество знакомому главе крестьянского (фермерского) хозяйства, не посвященному в его преступные намерения, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание, которое грозит ему – тюремный срок до десяти лет.