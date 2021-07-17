По обращению следователей Минобрнауки лишил ректора СГТУ Афонина научного звания

Фото с сайта СГТУ

Министерство высшего образования и науки РФ лишило звания доцента ректора Саратовского государственного технического университета Олега Афонина. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что выданный 25 января 2019 года аттестат по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексные программы» был аннулирован по обращению следственного комитета.

Напомним, ВУЗ заключил контракт с Афониным 12 августа 2019 года. Истекает он 8 августа 2024 года.

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