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Общество17 июля 2021 11:34

По обращению следователей Минобрнауки лишил ректора СГТУ Афонина научного звания

ВУЗ заключил с Олегом Афониным контракт на пять лет
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото с сайта СГТУ

Фото с сайта СГТУ

Министерство высшего образования и науки РФ лишило звания доцента ректора Саратовского государственного технического университета Олега Афонина. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Уточняется, что выданный 25 января 2019 года аттестат по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексные программы» был аннулирован по обращению следственного комитета.

Напомним, ВУЗ заключил контракт с Афониным 12 августа 2019 года. Истекает он 8 августа 2024 года.

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