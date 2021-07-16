Радаев сходил на рынок: Нужно сбить цены, чтобы они стали приемлемыми для жителей

Цены кое-где снизились - уже не 120 рублей морковь Фото: Екатерина Семенова

Губернатор Валерий Радаев 16 июля заехал на рынок Юбилейный. Это одно из традиционных мест проведения сельхозярмарок.

Глава региона в сопровождении министра сельского хозяйства сам увидел цены на овощи и фрукты. По его мнению, все уже не так дорого, как было совсем недавно.

- Ценовой баланс выправляется, потому что сейчас уже пошли наши, саратовские овощи – огурцы, помидоры, картофель, лук, свекла. Главная задача – производством наших овощей сбить цену, чтобы она была приемлема для жителей. У нас около 10 районов области занимаются овощами, поэтому с качеством и ассортиментом проблем быть не должно, - заявил Радаев.

Есть все возможности обеспечить большой объем продукции по доступным ценам, считает он