Рекорд по смертям от коронавируса за сутки поставлен в Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончались ещё 16 человек. Это новый рекорд.
Новая коронавирусная инфекция унесла жизни десяти женщин и шести мужчин в возрасте от 60 до 87 лет, - сообщили в региональном минздраве.
Всего на сегодняшний день, 16 июля, в Саратовской области погибли 1 538 человек.
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