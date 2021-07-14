Судья Саратовского областного суда пойман на мошенничестве в особо крупном размере

Четыре года колонии за мошенничество в особо крупном размере и штраф в 400 тысяч рублей получил судья арбитражного суда Саратовской области Шамиль Кулахметов.

Саратовский областной суд вынес обвинительный приговор судье, который предлагал посредничество при «решении вопроса» со своими коллегами из 12 Арбитражного апелляционного суда.

В 2016 году арбитраж обязал по иску ООО «Верго-С» к ОАО «Полиграфист» за свой счет снести самовольно возведенные постройки – дополнительный корпус и паркинг. Однако в 2017 году суд отменил указанный акт, истец обратился в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд. ОАО «Полиграфист» как ответчик попросил о юридической помощи адвоката, который предложил через свои знакомства обеспечить принятие необходимого судебного решения. Стоимость «услуги» он оценил в сумму не менее 2 млн рублей.

Адвокат пошел к судье арбитража Шамилю Кулахметову и предложил ему выступить посредником в передаче взятки судьям Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Кулахметов принял это предложение, и обещал исполнить взятые на себя обязательства за 3 млн рублей. Адвокат заверил клиента, что решение суда в его пользу будет принято за 4 млн рублей.

Суд установил, что Кулахметов присвоил полученные деньги, а повлиять на решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда он не мог. Шамиль Кулахметов был взят под стражу в зале суда.