Саратовский «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пожилого пугачевца

Ориентировку разместили в группе «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своем сообществе в соцсети ориентировку на 66-летнего жителя Пугачева.

Владимир Плужников пропал 8 июля. Поисковики сообщили его приметы: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, серо-зеленые глаза. Мужчина был одет в серую футболку с воротником в полоску, черные трико и резиновые шлепки.

Если вам что-то известно о местонахождении Владимира, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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